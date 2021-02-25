«Пришла зима. Меня не стало»: в память о волгоградском создателе трио «Альманах» Сергее Хайлове снимают фильм

Фото: родственники Сергея Хайлова.

Ровно год назад, 26 февраля, не стало Сергея Хайлова – известного волгоградского композитора, автора песен, создателя популярного трио «Альманах». Скончался поэт и музыкант в Санкт-Петербурге, где проживал последнее время, в возрасте 50-ти лет. В память о Хайлове снимают документальный фильм. Первую часть родные и близкие увидят сегодня, а в скором времени она появится ВКонтакте и YouTube в открытом доступе.

Родственники вспоминают о Хайлове, как о человеке, который никогда не терял связь с родным городом. Возвращался, создавал и творил (например, трио «Предлог»). За месяц до смерти поэт опубликовал книгу стихов «Объяснительная записка», чему был крайне рад. Его произведения регулярно публикуются в соцсетях, в том числе и неизвестные работы. А волгоградские поэты записали целый альбом на стихи Хайлова под названием «Зимний счет». С ним и прощались дважды – в Волгограде и Питере.

- Он создал свой огромный мир из людей, стихов, музыки. Этот талант родился и вырос в Волгограде, получил огранку в Петербурге и оставил нам свой мир, свой голос и стихи, - рассказала "КП-Волгоград" супруга Нонна Догадайло.