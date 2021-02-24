Холод до -28 и метель: какая будет погода в Волгограде и области 25 февраля

Волгоградцы с нетерпением ждут потепления, ведь через неделю наступит весна, однако февраль продолжает преподносить сюрпризы в виде тридцатиградусных морозов. Как рассказали «КП-Волгоград» синоптики Волгоградского ЦГМС, 25 февраля в Волгограде и области будет очень холодно – в северной и восточной частях региона показатели термометра ночью упадут до -23…-28º мороза. При этом погоду подпортит пронизывающий западный ветер от 3 до 18 метров в секунду. Вдобавок в отдельных районах области ожидается умеренный снег и даже метель.

- Температура воздуха ночью -13...-18º, местами при прояснении до -23º. В отдельных северных и в отдельных восточных районах -23…-28º. В Волгограде днем -6...-11°, местами до -1º, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

На работу или учебу лучше утеплиться, а водителям быть внимательными на дорогах: непогода может стать причиной аварий.