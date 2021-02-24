Весной в Волжском откроют новое кладбище

Новой кладбище разместится неподалеку от волжского трубопрофильного завода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Волжский Волгоградской области уже весной этого года откроют новое кладбище. Располагаться оно будет на улице Александрова, 99 (рядом с Волжским трубопрофильным заводом). Планируют, что уже с 1 апреля здесь начнут делать захоронения. Об этом сказано в постановлении, которое разместили на сайте администрации Волжского.

Напомним, о планах открыть в Волжском новое кладбище стало известно еще осенью 2020-го. На его организацию из бюджета выделили почти 12 миллионов рублей. Но к 1 апреля 2021-го откроют только первую очередь. Сейчас администрация кладбища – ООО «СЕТ» прокладывает кабель, чтобы подключить электричество к вагончику для бытовых нужд. Кроме того, компании поручено установить к этому моменту емкость для воды. А комитету благоустройства и дорожного хозяйства, как сказано в постановлении, поручено проработать вопрос организации транспортного сообщения (автобусного и трамвайного) к новому кладбищу, а также обустроить там новые остановочные пункты.