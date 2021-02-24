В центре Волгограда женщина умерла на глазах у прохожих

Женщина упала на тротуаре и скончалась. Фото: Юлия Данильченко

Трагедия произошла сегодня, 24 февраля, в дневное время в Центральном районе Волгограда: десятки горожан стали очевидцами того, как 58-летняя женщина упала у кафе «Айк» напротив дома №43б по проспекту Ленина и скончалась. По предварительной информации, у нее были проблемы с сердцем, «скорая» не успела даже приехать – смерть наступила быстро.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов и следователи. В соцсетях распространилась ложная информация, что волгоградку сбила машина, но в полиции эту версию не подтвердили. В следственном комитете по Волгоградской области уточнили, что произошедшее никак не связано с аварией и, скорее всего, является несчастным случаем.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - прокомментировала «КП-Волгоград» Старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.