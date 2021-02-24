В Волгоградской области от ковида умерли еще три женщины

К сожалению, медики не всесильны, а ковид коварен. Фото: Иван Макеев

Сегодня, 24 февраля, в смертельную статистику коронавируса оперштаб включил еще трех жительниц Волгоградской области. Все женщины, все «сердечницы» и все они, к сожалению, поздно обратились за медпомощью. Так поясняют причины смерти в региональном оперштабе.

Одна из умерших жила в Волгограде Женщине было 62 года. С двухсторонней пневмонией ее госпитализировали в волжскую больницу Фишера, Там и умерла.

Ее одногодка – 62-летняя жительница Жирновского района, тоже не сразу пошла в больницу, хотя знала, что входит в группу риска. Ее тоже спасти не смогли.

Третья сегодняшняя жертва COVID-19 – 54-летняя женщина из Камышина. Она также лечилась дома, пока не стало совсем худо. Вызвала «скорую», которая в срочном порядке госпитализировала ее в камышинскую горбольницу. Но помочь ей медики уже оказались не в силах.

Итого, с начала пандемии в Волгоградской области о коронавируса скончались уже 747 человек.