В Волгограде иностранец зарезал местного знакомого

В квартире, расположенной в центре Волгограда, обнаружили окровавленное тело 29-летнего местного жителя. Мужчину зверски убили. На его теле насчитали не менее восьми ножевых ранений. Буквально за несколько дней следователи нашли убийцу. Оказалось, что сделал это 26-летний иностранец, который приехал в Волгоград.

Случилось это еще 19 февраля. В тот день иностранец отдыхал в кафе в центре города, там и познакомился с волгоградцем, который пригласил его к себе домой продолжить совместный «праздник». Но дома мужчины повздорили, да так, что гость схватил нож и зарезал хозяина.

- После этого преступник забрал окровавленный нож, мусор и прихватил мобильный телефон потерпевшего. Нашли его спустя сутки по месту его проживания. В комнате следователи обнаружили неопровержимые улики: одежду со следами крови убитого, его личные вещи, а также рукоятку от ножа, которым были нанесены смертельные ранения, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Иностранца уже задержали. На него завели уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Следствие продолжается.