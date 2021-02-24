В Волгограде открывают первый TikTok-хаус

Фото - скрин видеоанонса.

Скоро в Волгограде появится дом, где будут «варить контент» для молодежи. Речь идет о ТикТок-хаусе, где живут и творят юные блогеры. Весной прошлого года такие «дома» стали активно открываться по всему миру. В Москве их уже порядка двадцати. Об открытии тиктокерского дома в Волгограде объявил бывший член волгоградского штаба МГЕР (покинул организацию в 2019-м), политтехнолог и, как он сам себя позиционирует, медиатехнолог Дмитрий Бакаев. И сразу же объявил о конкурсе на участие в этом реалити-шоу.

- Мы отберем участников среди блогеров, лучшие из них через пару недель заселятся в наш хаус и их жизнь кардинально изменится!- анонсирует новый проект Бакаев. На его страничке можно найти и условия, как попасть в волгоградский хаус тиктокеров.

Кстати, совпадение, но сегодня жизнь одного волгоградского тиктокера уже кардинально изменилась, а он даже не успел заехать в хаус. Сняв неоднозначный ролик на Мамаевом кургане, парень загремел в отделение, на него завели дело за надругательство над умершими и местами их захоронения.

«Дом-2 по-волгоградски», - иронично восприняли новость о тиктокерском доме волгоградцы, - «…пришел, когда не ждали», «Лучше бы открыли шахматный клуб и так бы рекламировали... Или кружок радиотехники. Да хоть что... Все лучше, чем этот «хаус»», «Не ожидала, что это докатится до Волгограда».

Тем не менее, видеоанонс о первом тиктокерском доме в Волгограде уже посмотрели десятки тысяч человек. Ждем открытия.