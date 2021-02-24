Руки в боки: в Волгограде начали изготавливать 12-метровую Масленицу

В прошлом году Масленица была 14 метров в высоту. Фото: администрация Волгограда.

Пока на улице дикие холода, в Волгограде уже начали готовиться к проводам зимы. В городе приступили к созданию фигуры Масленицы. Сейчас рабочие изготавливают каркас куклы. Для этого уйдет 4 кубометра деревянного бруса. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, высота Масленицы будет 12 метров. В прошлом году она была на 2 метра выше. Фигура будет стоять, уперев руки в бока. А установят главный символ проводов зимы уже в привычном месте – в пойме реки Царица.

После монтажа чучело наполнят соломой и хвойными деревьями. Для этого уже подготовили около 200 елей. Но их специально не рубили. Растения собрали во время уборки городских улиц после Нового года. Также хвойными растениями поделились предприниматели, которые не реализовали их на елочных базарах Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов.

Одежда у Масленицы будет в традиционно русском стиле с кокошником. Для наряда используют около 700 квадратных метров ткани. Установку чучела планируют в начале марта. Отметим, что в этом году масленичную неделю будут отмечать с 8 по 14 марта.