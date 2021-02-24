Собрался ехать в Астрахань: пьяному автоугонщику в Волгоградской области не удалось попутешествовать

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В городе Серафимович Волгоградской области инспекторы ГИБДД во время патрулирования решили остановить «Ниву». Водитель ехал, нарушая правила. И требования дорожных полицейских он проигнорировал, прибавив скорость. Однако погоня была недолгой. Водитель влетел в мусорный бак, повредив переднее крыло авто, и не смог продолжить движение. За рулем оказался 20-летний ранее судимый местный житель, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Он был пьяным и не имел водительских прав. Да и машина была не его. Оказалось, что «Нива» принадлежит 36-летнему жителю Серафимовича, который обратился в полицию с заявлением об угоне.

Автоугонщик признал вину. По его словам, выпив крепкие напитки, он захотел погулять. Он увидел, что на улице стоит незапертый автомобиль, а в замке зажигания торчат ключи. Парень решил воспользоваться машиной, но не для катаний по городу, а для поездки к друзьям в Астрахань. Но путешествие закончилось практически в самом начале. Полицейские возбудили уголовное дело. Угонщику грозит до пяти лет тюрьмы.