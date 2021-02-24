Трассы Волгоградской области в выходные обрабатывали от снега и гололеда

В выходные на трассах работали 193 единицы спецтехники Фото: Олег УКЛАДОВ

Затяжные праздники, связанные с Днем защитника Отечества, в Волгоградской области прошли при зимней стуже. Аномальные морозы со шквалистым ветром еще не ушли из региона. А местами идет снег и образуется гололед – очень неприятная погода для автомобилистов. За прошедшие выходные в Волгоградской области дорожники использовали более 3,9 тысяч тонн противогололедных материалов. Трассы регионального значения обрабатывали 193 единицы спецтехники.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства, наибольшее число спецтехники задействовали в Заволжье, центральных и северо-западных районах Волгоградской области. Там были снегопады и усилились гололедно-изморозевые явления. Однако нигде движение автомобилей не остановилось. Проезд дорожники обеспечили по всем направлениям.

Добавим, сегодня, 24 февраля, в Волгоградской области 12-17 градусов мороза. В Волгограде температура воздуха будет не выше -14.