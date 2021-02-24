В Волгоградской области УК получили уже 63 штрафа за плохую уборку этой зимой

Фото администрации ВО.

От волгоградцев часто можно услышать жалобы на жуткий гололед во дворах, на нерасчищенные от снега тротуары, на огромные лужи у подъездов… За все это, напоминают в региональном управлении Госжилинспекции, отвечают управляющие компании. Этой зимой, по поручению губернатора Андрея Бочарова, инспекция взяла работу УК под пристальное внимание, чтобы навести порядок в этом вопросе. И, надо сказать, проверки уже дают свои плоды. Так, по данным администрации Волгоградской области, только за эту зиму управляющие компании получили уже 63 штрафа за плохую работу.

- Всего за этот период было проведено почти семь тысяч проверок, если точнее - обследованы придомовые территории 6949 МКД. Особое внимание при проверках уделяли то, как почищены крыши и козырьки от снежной навеси и наледи, как расчищены и обработаны внутридворовые проезды, как выглядят входные группы подъездов… По результатам вынесены почти 400 предостережений и предписаний об устранении выявленных нарушений, - подводят предварительные итоги в региональном управлении Госжилнадзора.

И добавляют, что все нарушения УК обязаны устранить в установленные законодательством сроки. Если нарушения не устранили и проблемы остались, волгоградцев просят сообщать об этих фактах по адресу Волгоград, улица Козловская, дом 39А, или оставить жалобу на сайте ГИС ЖКХ.