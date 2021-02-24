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Общество

В Волгоградской области УК получили уже 63 штрафа за плохую уборку этой зимой

Инспекция наказывает компании за наледь во дворах и необработанные дорожки
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.

Фото администрации ВО.

От волгоградцев часто можно услышать жалобы на жуткий гололед во дворах, на нерасчищенные от снега тротуары, на огромные лужи у подъездов… За все это, напоминают в региональном управлении Госжилинспекции, отвечают управляющие компании. Этой зимой, по поручению губернатора Андрея Бочарова, инспекция взяла работу УК под пристальное внимание, чтобы навести порядок в этом вопросе. И, надо сказать, проверки уже дают свои плоды. Так, по данным администрации Волгоградской области, только за эту зиму управляющие компании получили уже 63 штрафа за плохую работу.

- Всего за этот период было проведено почти семь тысяч проверок, если точнее - обследованы придомовые территории 6949 МКД. Особое внимание при проверках уделяли то, как почищены крыши и козырьки от снежной навеси и наледи, как расчищены и обработаны внутридворовые проезды, как выглядят входные группы подъездов… По результатам вынесены почти 400 предостережений и предписаний об устранении выявленных нарушений, - подводят предварительные итоги в региональном управлении Госжилнадзора.

И добавляют, что все нарушения УК обязаны устранить в установленные законодательством сроки. Если нарушения не устранили и проблемы остались, волгоградцев просят сообщать об этих фактах по адресу Волгоград, улица Козловская, дом 39А, или оставить жалобу на сайте ГИС ЖКХ.