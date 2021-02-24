Появилось видео допроса танцевавшего на братской могиле полуголого блогера из Волгоград

Тиктокера задержали за пляски на братской могиле.

В Волгограде полицейские задержали 20-летнего студента ВИУ РАНХиГС Кирилла Ежова, который накануне прославился полуголыми плясками на большой братской могиле Мамаева кургана. Появилось видео допроса, на котором тиктокер признался, что все это было ради подписчиков. Парню очень хотелось популярности.

- Я снял ролик TikTok на фоне Родины-матери, - отвечает Кирилл Ежов на вопрос полицейского за что его задержали.

- Когда это было?

- Это было 13 или 14 января.

- Кто вас записывал?

- Меня записывал знакомый.

- С какой целью?

- Вышел новый тренд, и я хотел снять тренд. Я не популярный блогер, прям чтобы.

С собой во время задержания у студента были документы и иконка.

- Вы верующий человек?

- Я верующий человек, да.

Перед задержанием парень извинился за скандальное видео. Помогут ли тиктокеру покаяние и молитвы, покажет время.

- Полиция продолжает проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - пояснили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.