На свалке в Волгоградской области перевернулся мусоровоз

Перевернувшийся мусоровоз. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Накануне, 23 февраля, в Волгоградской области дорожно-транспортное происшествие произошло на свалке. На территории полигона твердых бытовых отходов, который находится рядом с селом Большие Чапурники в Светлоярском районе, опрокинулся автопогрузчик «КР0100». Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, 49-летний водитель не справился с управлением. Мужчина не отделался одним испугом. Он получил травмы, его госпитализировали.

А в Серафимовичском районе во вторник днем аварию устроила автоцистерна. В хуторе Среднецарицынский напротив дома №2 по улице Солнечной 46-летний водитель за рулем «ГАЗ-473892» не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2110», у которого было преимущество движения. В итоге «ГАЗ» смял капот легковушки. Скорая помощь увезла в медицинское учреждение 47-летнего водителя «ВАЗа».