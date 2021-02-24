Водитель вылетел на встречку: в Волгоградской области в аварии на трассе пострадала молодая женщина

Пострадавших в ДТП госпитализировали Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области снег и морозы должны заставить водителей ездить аккуратней. Однако некоторые пренебрегают осторожностью, что приводит к тяжелым последствиям. Накануне вечером, 23 февраля, в Котельниковском районе на трассе «Волгоград-Котельниково–Сальск» 53-летний водитель на «Hyundai Santa Fe» решил выехать на встречную полосу, не убедившись, что она свободна. В обратном направлении ехала «Lada Kalina», с которым кроссовер столкнулся лоб в лоб. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в больницу госпитализировали 31-летнюю женщину, которая была за рулем отечественного автомобиля. А в другом ДТП, в Волгограде, сбили пешехода.

Происшествие случилось во вторник в 21.10 в Дзержинском районе. 21-летний парень переходил дорогу на зеленый сигнал светофора на «зебре» на улице Исторической. Однако это не заставило притормозить 20-летнего водителя на «ВАЗ-21099», для которого горел красный свет. В итоге автомобиль сбил пешехода. Скорая помощь увезла его в медучреждение.