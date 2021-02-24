Рельсы не выдержали холода: утром в Волгограде встали трамваи

Рельсы лопнули из-за мороза МУП «Метроэлектротранс»

Сокращенная рабочая неделя в Волгограде началась с перебоя в работе общественного транспорта. Утром 24 февраля по измененным маршрутам ходили трамваи №5, 7, 10, 12. Они курсировали до конечной остановки «Хорошева», не заезжая в микрорайон Жилгородок. А произошло это из-за того, что на путях лопнул рельс. Он не выдержал лютых морозов, которые пришли в Волгоградскую область. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, бригады МУП «Метроэлектротранс» незамедлительно приступили к выполнению восстановительных работ на трамвайных путях.

Около часа жители Жилгородка, лишенные трамваев, вынуждены были использовать другие виды общественного транспорта. Но ремонтной бригаде удалось быстро исправить дефект. Они быстри приварили лопнувший рельс. Примерно в 8 часов утра трамваи снова стали ходить до конечной остановки «Жилгородок».

Добавим, в Волгоградской области установились морозы до -34 градусов. В Волгограде минувшей ночью столбики термометров опускались до -25-ти. В администрации города рассказали «КП-Волгоград», при какой температуре воздуха отменяются уроки в школах.