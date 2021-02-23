«Кайрат» разгромил «Ротор» на сборе в Турции

Сине-голубые завершили третий сбор. Фото: СК Ротор

Волгоградский «Ротор» 23 февраля завершил третий сбор в Турции поражением в очередном контрольном матче. Подопечные Александра Хацкевича в последний день в Белеке сразились с казахстанским «Кайратом». Матч прошел с разгромным счетом 1:4 не в пользу сине-голубых.

В первом тайме «Ротор» пропустил три мяча. Ключевую роль сыграл Гулжигит Алыкулов, который оформил дубль. Еще один гол на свой счет записал Артур Шушеначев. Подопечные Александра Хацкевича во втором тайме смогли отыграть лишь один гол. Андрес Понсе отправил мяч в ворота «Кайрата» на 46-й минуте. Но клуб из Казахстана последнее слово оставил за собой. На 83-1 минуте матча четвертый гол сине-голубым забил полузащитник Арсен Бураничев.

24 февраля «Ротор» прилетит со сборов прямо в Саранск, где 26 числа сыграет с «Тамбовом». Матч на саранской арене пройдет без зрителей.

Контрольный матч «Ротор» — «Кайрат» — 1:4 (0:3)

Голы: (0:1) — Алыкулов, 2; (0:2) — Шушеначев, 22; 0:3 — Алыкулов, 32; 1:3 — Понсе, 46; 1:4 — Буранчиев, 83.

«Ротор»: Обухов (Репин, 71), Вершков (Кожемякин, 46), Кверквелия, Гогуа (Байрыев, 61), Степанов, Медведь, Маевский, Жигулёв (Песегов, 63), Кипиани, Арабидзе, Муллин (Понсе, 46).

«Кайрат»: Устименко, Кейлер, Поляков, Широбоков, Астанов, Буранчиев, Усенов, Абдулла, Алыкулов, Шушеначев, Эсеола.

Предупреждения: Арабидзе, 39 — Шушеначев, 39.

Белек, Турция. 23 февраля 2021 года. Поле «Gloria Sports»