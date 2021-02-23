Матч «Ротора» с «Тамбовом» в Саранске пройдет без зрителей

"Ротор" встретится с "Тамбовом" 26 февраля. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После зимнего перерыва футболисты волгоградского «Ротора» откроют сезон на выезде с «Тамбовом». Матч 20 тура РПЛ пройдет на стадионе «Мордовия арена» в пятницу, 26 февраля 2021. Начало игры в 19.00. Однако болельщики смогут увидеть эту встречу лишь по телевизору. Трансляцию покажут в эфире Матч ТВ.

- Матч 20 тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» - «Ротор» пройдет без зрителей, - сообщили в пресс-службе волгоградского клуба.

Это не первый случай, когда матч на стадионе в Саранске проходит без зрителей по рекомендации Роспотребнадзора. Хотя на сайте футбольной арены и продают ограниченное количество билетов.

В День защитника Отечества «Ротор» проведет последний контрольный матч с «Кайратом». Уже завтра команда завершает сбор в Белеке и вылетает из Турции сразу в Саранск. Там подопечные Александра Хацкевича перед встречей с «Тамбовом» проведут предматчевую тренировку.

Первый домашний матч этой весной «Ротор» проведет 6 марта. Сине-голубые принимают «Химки».