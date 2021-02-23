Морозы до -34: какая погода будет 24 февраля в Волгограде и надо ли идти в школу

Северный ветер усилит неприятные ощущения. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Наверно, никогда так часто волгоградцы не смотрели прогноз погоды, как этой зимой. В коридоре висит одежда на все случаи жизни, потому что даже за одну неделю можно несколько раз сменить шубу на легкое пальто и обратно. Очередной сюрприз готовит погода 24 февраля: волгоградский ЦГМС предупреждает об очень сильных морозах. На севере области ночью температура опустится до -34 градусов. Для южного региона такие морозы редкие. Хорошо еще, что погода будет малооблачной, и днем на солнце воздух все же прогреется. По области до -12…-17 градусов, в Волгограде днем будет максимум -14.

Неприятных ощущений добавит ветер. Волгоградские синоптики прогнозируют, что он будут дуть с севера со скоростью 3-8 метров в секунду. Ночью в Волгограде обещают морозы до -25, и утром по дороге в школу детей придется максимально утеплить. Пока об отмене занятий мэрия Волгограда и администрации других муниципалитетов не сообщали. В администрации региона «КП-Волгоград» уточнили, что такое решение принимают именно местные власти, следуя рекомендациям Роспотребнадзора.