Выстрел памяти прогремел на Мамаевом кургане в Волгограде

Выстрел памяти произвели два расчета. Фото: ЮВО

Ровно в полдень в День защитника Отечества 23 февраля 2021 года тишину над Мамаевым курганом в Волгограде нарушили пушки времен Великой Отечественной войны. На мемориале артиллеристы Южного военного округа произвели «Выстрел памяти» в честь Героев Сталинградской битвы. Это стало традицией последних лет.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, «Выстрел памяти» на Мамаевом кургане произвели два артиллерийских расчета 76-миллиметровых пушек ЗиС-3. Эти орудия выбрали не случайно, как и место, и дату.

Сталинград-Волгоград стал одним из первых городов-героев в стране. Кровопролитная Сталинградская битва вошла в историю как переломное сражение Великой Отечественной войны, а Мамаев курган, где шли ожесточенные бои, - местом славы, памяти и скорби. «Выстрелы памяти» на главной высоте России звучат не только в День защитника Отечества, но и в другие дни воинской славы – в день Сталинградской победы 2 февраля, в День Победы 9 мая.