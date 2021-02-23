В Волгограде отмечают День защитника Отечества

Вечером в городе-герое прогремит салют. Фото: Кирилл ПЕНКИН

Волгоград 23 февраля 2021 года отмечает День защитника Отечества. Праздничный день начался с возложения цветов к Вечному огню на братской могиле защитников Красного Царицына и Сталинграда. Память защитников Отечества почтил губернатор Андрей Бочаров. Далее в программе праздничных мероприятий 23 февраля 2021 в Волгограде – памятные акции на военных мемориалах области, выстрел Памяти на Мамаевом кургане, развлечения на свежем воздухе, концерты, выставки, мастер-классы. А вечером в День защитника Отечества в центре Волгограда начнется праздничный артиллерийский салют - посмотреть его можно будет в 21.00.

Программу праздничных мероприятий и развлечений на 23 февраля 2021 в Волгограде смотрите в путеводителе «КП-Волгоград». Учтите, что массовые мероприятия в регионе проходят с соблюдением противокоронавирусных правил и ограничений.