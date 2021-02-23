Внедорожник протаранил «Приору»: в ДТП под Волгоградом один человек погиб, трое пострадали

Пассажир из "Приоры" погиб на месте ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельная авария случилась минувшим вечером на трассе в Иловлинском районе Волгоградской области: «Нива Шевроле» врезалась в большегруз и отлетела на «Ладу Приора». В результате один человек погиб, еще трое пострадавших в больнице.

Около восьми часов вечера «Нива Шевроле» под управлением 35-летнего водителя двигалась по дороге «Иловля – Ольховка - Камышин». В какой-то момент автомобиль выехал на встречку и врезался в левое заднее колесо грузовика «Ман» с полуприцепом. От удара внедорожник отбросило на другую встречную машину - «Нива Шевроле» протаранила «Ладу Приора». В «Приоре» один человек погиб, один пострадал. Получили травмы и водитель, и пассажир внедорожника.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, 33-летний пассажир автомобиля «Лада Приора» скончался на месте ДТП еще до приезда скорой помощи. В больницу отвезли троих человек. Различные травмы получили 25-летняя девушка-водитель «Приоры», 23-летний пассажир, а также 35-летний водитель «Нива Шевроле».