Пять мусорных контейнеров сожгли в Волгограде за сутки

Пять баков сгорели в эти выходные. Фото: УО

Похоже, кто-то из жителей Советского района Волгограда объявил войну мусорным контейнерам. Сразу пять стандартных баков сгорели синим пламенем за минувшие сутки. Все случаи произошли на трех рядом расположенных улицах областного центра – Даугавской, Чебышева и Петроградской. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пожарные за сутки трижды выезжали тушить мусорные баки. Сообщение о пожаре на контейнерной площадке на улице Чебышева поступило около четырех часов дня 22 февраля. Следующий вызов пожарные получили во втором часу ночи на улицу Петроградскую, где горели сразу два мусорных контейнера. И в два часа ночи 23 февраля заполыхали еще два бака на Даугавской. Во всех случаях пожарные расчеты ликвидировали горение в считанные минуты.

К счастью, обошлось без пострадавших. Если, конечно, не считать всех жителей Волгоградской области, которые каждый месяц платят за обращение с ТКО. Ведь закупка сгоревших мусорных баков заложена в тариф.