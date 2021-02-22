130 человек умерли от коронавируса в феврале в Волгоградской области

В Волгоградской области от коронавируса скончались 738 пациентов Фото: Олег ЗОЛОТО

Ежедневно число жертв коронавируса в Волгоградской области становится все больше. В феврале зафиксировали уже 130 смертей, которые случились от осложнений ковида. Всего пандемия унесла жизни 738 волгоградцев. За последние сутки подтвердились 7 летальных исходов, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Умершим было от 46 до 82 лет. У них были хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, сердца или эндокринной системы.

46-летний волгоградец обратился за медпомощью спустя неделю. Оказалось, что время было упущено. То же самое и у 47-летнего жителя Михайловки. Он пошел в поликлинику через 4 дня после первых симптомов болезни. Надеялась на самолечение и 50-летняя жительница Еланского района. Но состояние только ухудшалось, а госпитализация уже не спасла.

Сразу же пошли к терапевту 64-летний волгоградец и 82-летняя жительница Волжского. Им назначили амбулаторное лечение, от которого лучше не становилось. Старания медиков уже в условиях инфекционного госпиталя не остановили развитие двусторонней пневмонии у пациентов. Спустя 5 дней после проявлений болезни обратилась за медпомощью 57-летняя камышанка. Ее направили в больницу. А 64-летний житель Дубовского района две недели пытался самостоятельно побороть ковид. Но в итоге вызвал скорую помощь, которая привезла его в стационар.