Волгоградского мальчика с редким заболеванием выписали из больницы после укола за 160 миллионов

Фото с личной странички Артема Сармашова в соцсетях

Волгоградского малыша Артема Сармашова с очень редким и опасным заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия) выписали из «Национального медицинского исследовательский Центр Здоровья Детей». В московской клинике мальчику несколько дней назад сделали укол дорогостоящего препарата ZOLGENSMA. Его стоимость составила около 160 миллионов рублей.

- Это время госпитализации были по-особенному волшебно. Было чувство, что наш Артеем заново родился. Да и в нас снова появилась жизнь. Мы до сих пор не можем поверить в это чудо и счастья, - написала в социальных сетях мама Артема.

Она также отметила, что из больницы ее с Артемом выписали. Но мальчик должен находиться под присмотром врачей. Поэтому они пока останутся в Москве.

- Препарат ZOLGENSMA - это серьезная генная терапия. И мы знаем, что вмешательство в гены без побочных действий обходиться не может. Каждую неделю необходимо контролировать показатели печени. Мы искренне надеемся, что период восстановления не затянется. И в скором времени мы сможем приступать к реабилитации, - рассказала мама Артема.

Напомним, СМА - тяжелое заболевание. Чтобы спасти ребенка, ему надо вколоть препарат ZOLGENSMA до двухлетнего возраста. Артему Сармашову удалось собрать необходимую сумму, чтобы сделать спасительный укол. Но он не единственный ребенок в Волгоградской области с таким диагнозом. В городе Фролово живет Илья Шахов, которому также требуется препарат ZOLGENSMA. Сейчас ему почти год. Мальчику собирают требующуюся для лечения сумму.