В Волгограде в реке обнаружили тело мужчины без головы

Следователи выясняют причины случившегося Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне, 21 февраля, в Волгограде рыбак сделал страшную находку в реке Мечетка. Недалеко от жилого массива на улице Кристальной в Тракторозаводском районе он нашел тело мужчины. При этом у трупа не было головы и конечностей. Волгоградец сразу же сообщил в полицию. Из толщи льда погибшего достали спасатели. Тело доставили на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи организовали доследственную проверку. По предварительным данным, криминальный характер данное происшествие не носит.

- Тело подверглось гнилостным изменениям и объеданию животными - именно этим объясняется отсутствие конечностей и головы мужчины, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Личность мужчины пока неизвестна. Сейчас проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств его смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.