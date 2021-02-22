В Волгограде за 34 миллиона отремонтируют «Штык» и «Знамя» музея-панорамы «Сталинградская битва»

Фото из документации на Госзакупках

В Волгограде монументы возле музея-панорамы «Сталинградской битвы» дождались своего ремонта. Обелиск «Штык» и огибающее его «Знамя» с пандусом со стороны улицы Наумова отремонтируют за 34 миллиона 340 тысяч рублей, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документацию на сайте Госзакупок. Сооружения не обновлялись с момента строительства. Они потеряли свой первоначальный вид, также конструкции вместо светлого цвета приобрели темно-желтые разводы. А главное, что «Штык» и «Знамя» стали по-настоящему разрушаться.

- В стеле «Знамя» локальные участки с отслоением штукатурного слоя на боковых поверхностях опорного постамента. В опорной плите – поперечные трещины в защитном слое бетона на нижней грани плиты, продольные трещины в стыковых соединениях между конструкциями плиты и облицовки, - сообщается в проектной документации. – У обелиска «Штык» дефекты и разрушения облицовочного слоя поверхностей фасадов стелы, на отдельных плитах облицовки имеются вертикальные и наклонные трещины, отсутствует защита горизонтальных поверхностей стелы от атмосферных осадков.

Конструкции на территории музея-панорамы должны отремонтировать к 1 июня 2022 года. Заказчиком выступает Государственный историко-мемориальный музей-заповедник Сталинградская битва. С обелиска «Штык» и стелы «Знамя» полностью демонтируют мраморные и гранитные плиты, а также штукатурку. Отремонтируют железобетонные конструкции, заделают трещины, восстановят декоративное штукатурное и облицовочное покрытие. Установят на фасадах новые мраморные плиты. На обелиске они будут из белых плит. Облицовку опорных постаментов и плит сделают из гранита. Во время ремонта «Штык», который возвышается более чем на 70 метров, будет закрыт строительными лесами.