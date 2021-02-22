29 градусов мороза и сильный ветер: узнали, какой будет погода в Волгограде 23 февраля

В такую погоду на улицу надо выходить, сильно утеплившись Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоград и область готовится к аномальному холоду в День защитника Отечества. Ближайшие сутки, 23 февраля, будут самыми холодными за эту зиму. Ожидается понижение температуры до 29 градусов мороза. Как сообщили «Комсомолке» в Волгоградском ЦГМС, ночью и завтра днем в Волгоградской области ожидается переменная облачность. В ночные часы и утром во вторник в отдельных районах пройдет снег от небольшого до умеренного. Днем – без существенных осадков. Местами метель. Ветер будет дуть с севера с порывами до 15-18 метров в секунду. И это при сильнейшем морозе.

В Волгоградской области ночью температура опустится до -16-21. Местами ударит мороз в 24-29 градусов. Завтра днем 13-18 со знаком «минус». В северных районах столбики термометров застынут на уровне 20-25 градусов.

В Волгограде в ночные часы температура будет 16-18 градусов. Завтра днем также холодно – 14-16 мороза.

Напомним, ранее о неблагоприятных погодных условиях 22 февраля предупредил МЧС.