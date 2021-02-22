Вода подается на пониженном давлении: в Краснооктябрьском районе Волгограда начали восстанавливать поврежденный трубопровод

В ближайшее время на месте аварии начнется восстановление трубопровода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты продолжают работать на месте порыва трубопровода на улице Штеменко в Волгограде. Технологическое нарушение случилось на водопроводе крупного диаметра. Бригада ресурсоснабжающей организации завершает откачку воды из камеры, после чего начнется этап восстановления. Во время работ жителям Краснооктябрьского района не отключили холодную воду. Но ее подача ведется не в обычном режиме.

- На период проведения работ холодное водоснабжение к ряду улиц Краснооктябрьского района будет подаваться на пониженном давлении, чтобы полностью не останавливать подачу ресурса. Теплоснабжение горожан осуществляется в полном объеме, - рассказали «КП-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения».

Напомним, работы проходят на незаасфальтированном участке на улице Штеменко вблизи с пересечением с проезжей частью. На месте трудится аварийно-восстановительная бригада, задействовали 3 единицы спецтехники. Пока неизвестно, насколько затянется устранение порыва на трубопроводе холодного водоснабжения. Специалисты будут работать до полного устранения технологического нарушения.