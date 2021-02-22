В Волгограде при столкновении фуры и легковушки пострадал пешеход

В Волгограде и области аварийность на дорогах не снижается Фото: Сергей ГАПОН

В Волгограде накануне, 21 февраля, в 17.00 столкнулись фура и легковой автомобиль. Авария случилась на проспекте Университетском в Советском районе. Напротив дома №12а по улице Автомобилистов 33-летний водитель грузовика «Freightliner» не справился с управлением и врезался в двигавшийся впереди «Volkswagen Polo». От удара немецкую легковушку отбросило на пешеходный переход, по которому на зеленый сигнал светофора шла 48-летняя женщина. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, в результате ДТП пешехода с травмами доставили в больницу.

Два человека пострадали в аварии в Калачевском районе. В воскресенье в 20.45 на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский» 24-летняя девушка на «ВАЗ-2114» выезжала с прилегающей территории на главную дорогу. Она не убедилась, что проезжая часть свободна, и протаранила «Volvo V70» под управлением 42-летней женщины. Травмы получили водитель «четырнадцатой» и 18-летний пассажир иномарки. Их госпитализировали.