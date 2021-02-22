В Краснооктябрьском районе Волгограда устраняют коммунальную аварию

В Волгограде устраняют порыв на трубопроводе Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгограде произошла коммунальная авария. Случилось технологическое нарушение на трубопроводе холодного водоснабжения на улице Штеменко. На месте порыва в Краснооктябрьском районе города работает аварийно-восстановительная бригада. Задействовали 3 единицы спецтехники. Как рассказали «КП-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», работы ведутся на незаасфальтированном участке, вблизи пересечения с проезжей частью.

На месте порыва на улице Штеменко специалисты приступили к откачке воды из камеры для обследования места нарушения. Конечно, волгоградцы, которые проживают в близлежащих домах, обеспокоились. А надо ли в тазики и ведра набирать воду? Вдруг ее отключат, пока проходят аварийные работы. В концессиях предполагают, что восстановление трубопровода холодного водоснабжения пройдет без приостановления подачи ресурса. Насколько долго затянется ремонт, в компании не уточнили.