МЧС предупредило волгоградцев о сильном ветре и гололеде

В Волгоградскую область пришли снег, сильный ветер и гололед Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области погода приготовила новые сюрпризы. В регион вернулись снежные осадки. Но не только они удивят волгоградцев. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка МЧС, со второй половины дня 22 февраля с сохранением на сутки 23 февраля ожидается усиление западного и северо-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду. По сообщению Волгоградского ЦГМС, сегодня местами будет гололед. Спасательное ведомство обращается к жителям региона с просьбой быть внимательным и осторожным, выходя на улицу.

Пешеходам рекомендуют по образовавшемуся льду передвигаться небольшими скользящими шажками. Наступать следует на всю подошву, а ноги слегка расслабить в коленях. Руки лучше не прятать в карманы. Надо быть осторожным и водителям, которым из-за ухудшения погоды лучше отказаться от поездок на дальние расстояния. А во время сильного ветра машины чревато оставлять под деревьями и шаткими конструкциями. Они могут упасть и повредить автомобиль. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону 101».