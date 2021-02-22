73 единицы спецтехники убирали улицы Волгограда от снега

С началом снегопада на городские улицы вышли 73 спецмашин Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вечером 21 февраля в Волгограде пошел снегопад. Сразу после его начала на улицы города вышли более 60 единиц спецтехники, чтобы обработать главные магистрали. Во время уборки снега и усиления осадков число коммунальных машин ночью увеличилось до 73. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, особое внимание при расчистке магистралей уделялось спускам, подъемам и сложным перекресткам. Также техника обрабатывала второстепенные дороги. Всего коммунальщики израсходовали более 920 тонн реагентов.

Синоптики прогнозируют снег и сегодня, 22 февраля. Поэтому спецтехника продолжит расчищать улично-дорожную сеть. На магистрали выведут более 60 машин. Кроме дорог, коммунальные службы также чистят остановки общественного транспорта, тротуары и пешеходные площадки.

В мэрии обратились к водителям, которых просят во время снегопада быть бдительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. Также автомобили не надо бросать вдоль обочин, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной спецтехники.