Сторонники волгоградского времени готовятся к очередному суду

Сторонники волгоградского времени не хотят ставить точку в вопросе стрелок часов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Волгоградской области не прекращаются споры, в какой часовой зоне должен жить регион. Сторонники местного времени не хотят мириться с возвращением на московское. Не останавливают их попытки добиться своего неудачи в судах. 1 марта в Центральном районном суде Волгограда состоится еще одно заседание по оспариванию постановления Волгоградской областной думы от 9 июля 2020 года «О результатах мероприятий, проведенных на территории Волгоградской области и направленных на выявление мнения населения о часовой зоне на территории Волгоградской области». Сторонники местного времени зовут свидетелей, которые могли видеть якобы нарушения во время опроса населения.

- Среди свидетелей особенно хотелось бы увидеть и услышать членов счетных комиссий, которые принимали непосредственное участие в этой спецоперации и видели всё своими глазами изнутри, - рассказали «КП-Волгоград» активисты.

Для допуска в зал суда волгоградцев просят заранее отправить свои фамилию, имя и отчество, а также адрес регистрации на электронные почты komanda75as@gmail.com и Центрального районного суда. Активисты отмечают, что в теме письма надо указать «Готов(а) быть свидетелем 1 марта 2021 года по делу 2а-1611/2021».

Напомним, 16 февраля сторонники волгоградского времени проиграли второй свой суд. Во время заседания было прекращено производство по делу о признании недействующим решения муниципальной комиссии от 02 июля 2020 г. №7 «О результатах проведения на территории Волгограда мероприятий, направленных на выявление мнения населения о часовой зоне на территории Волгоградской области». Также служители Фемиды отметили, что федеральные законы проверяет Конституционный суд РФ.