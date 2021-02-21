В Волгограде и области февральские праздники испортят метель и сильный ветер

В понедельник, 22 февраля, в Волгограде и районах области заметно испортится погода. На смену солнечным и сухим денькам придет метель. Немного снега выпало к вечеру воскресенья, а завтра снегопад лишь усилится. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Волгоградском ЦГМС.

Из-за скачков температуры вероятна непростая дорожная обстановка. Так, днем будет от -4 до +1º (в некоторых районах до -10º), ночью столбик термометра опустится ниже нуля: от -3 до -8º, местами упадет ниже -10, -15º мороза. При этом ожидается переменная облачность.

- Местами метель, утром и днем в отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду, утром и днем местами порывы до 18 метров, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Автомобилистов просят быть внимательными на трассах, не совершать рискованных обгонов и соблюдать ПДД.