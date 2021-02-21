Нужны доноры: более 2 тысяч волгоградцев сдали антиковидную плазму

Фото: пресс-служба областной администрации.

Переболевшие коронавирусом волгоградцы активно сдают антиковидную плазму для людей, которым срочно требуется переливание. Более двух тысяч человек уже стали донорами. Заболевшим COVID-19 перелили более 580 литров крови. И это большой вклад в лечение тяжелобольных пациентов, которым такая плазма вместе с правильно подобранным лечением спасает жизни.

- От одного донора берут 450 мл крови, из которой после переработки получают от 250 до 270 мл лечебной дозы антиковидной плазмы. Она переливается с учетом группы крови донора и реципиент, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Отметим, что плазму «готовят» четыре дня. Процесс довольно трудоемкий, но те пациенты, которым сделали переливание, стали чувствовать себя гораздо лучше. Так как регулярный прирост заболевших держится на одном уровне, доноры нужны всегда. Узнать подробную информацию можно в отделе Волгоградского областного центра крови по телефону: (8442) 37-69-65 (с 13:00 до 15:00 по будням).