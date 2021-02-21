За сутки от коронавируса умерли еще 6 волгоградцев

Еще 6 волгоградцев умерли от коронавируса. Фото: Юлия Данильченко

21 февраля 2021 года количество смертельных случаев среди заболевших коронавирусом жителей Волгоградской области возросло до 731-го. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в региональном оперштабе. Только за последние сутки скончались сразу 6 пациентов в возрасте от 55 до 75 лет.

У каждого имелись хронические заболевания: у одних были проблемы с сердцем, у других – с органами дыхания. Врачи приложили все усилия, но заболевшие, к сожалению, не выжили. Мужчина 55 из Волгограда сразу обратился за помощью, но COVID-19 стремительно поразил легкие. Женщины 56 и 58 лет из Среднеахтубинского района тоже поступили в больницы с двусторонней пневмонией. 62-летняя женщина и 63-летний мужчина из Михайловского района лечились самостоятельно и упустили драгоценное время. Последней жертвой вируса стала 75-летняя волгоградка, которая также пыталась справиться с болезнью в домашних условиях.

Волгоградцам напоминают, что при первых признаках недомогания необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью.