Под Волгоградом оштрафовали владельца полей, заросших сорняком

Жителя Городищенского района привлекли к административной ответственности за то, что его поля площадью 5,5 гектар заросли сорняком. Его привлекли по статье «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель», санкции которой предусматривают до 50 тысяч рублей для физических лиц.

Владелец земель, предназначенных для ведения сельскохозяйственной деятельности, обязан ухаживать за участком и использовать его, например, для выпаса скота или сенокошения. Однако конкретно данная земля никак не эксплуатировалась, а инспекторы Россельхознадзора по Волгоградской области во время проверки сочли выросший на ней сорняк опасным.

- Такая растительность является первичным очагом размножения большинства видов вредителей и болезней. В результате зарастания земель сельскохозяйственного назначения нарушается водный и воздушный режим почвы, снижается плодородие почвы, - прокомментировали «КП-Волгоград» в надзорном ведомстве.