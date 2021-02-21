В Волгоградской области реабилитируют реку Царица

Фото: пресс-служба областной администрации.

В этом году экологи Волгоградской области начнут масштабную работу по реабилитации реки Царица, которая протекает по территории города-героя и Городищенского района. Проект по восстановлению водного объекта, а его подготовили в рамках нацпроекта «Экология», уже направили в Росводресурсы. Осталось только согласовать. Работы много, рассчитаны они на четыре года.

- Некогда полноводная река, давшая название областному центру, после строительства дамбы на Волге, а также снижения продолжительности и масштабов весеннего половодья утратила свои жизнеобеспечивающие и рекреационные качества, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

В проекте – углубление реки, расчистка русла и укрепление береговых откосов длиной около 14 километров. Вблизи Царицы проживает более 50 тысяч волгоградцев, улучшение ее состояния отразится и на их жизни.