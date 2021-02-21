«За дубы в Волго-Ахтубинской пойме»: волгоградцы приняли участие в забеге

Сегодня, 21 февраля, жители Волгоградской области приняли участие в забеге «За лес». Акция в защиту дубов в Волго-Ахтубинской пойме началась в половине десятого. Напомним, многовековые деревья были под угрозой вырубки из-за строительства трассы, но в начале месяца Минприроды РФ ответило отказом на проект региональной администрации. Экологи и общественники организовали спортивную акцию, чтобы подчеркнуть значимость этого события.

«Мы объединили наши усилия вместе с волгоградским беговым сообществом, чтобы привлечь внимание к проблеме планируемой незаконной вырубки леса в биосферном заповеднике ЮНЕСКО», - рассказали «КП-Волгоград» организаторы.

В мероприятии приняли участие десятки желающих – как профессиональные бегуны, так и любители. 16-километровый забег стартовал у ТРК «Европа Сити Молл», а 6-километровый – у ерика Верблюд. Как подчеркнули организаторы, эта встреча призвана сблизить и познакомить волгоградцев, которые выступают в защиту окружающей среды.