Ел и спал в чужих домах: волгоградские полицейские поймали вора-рецидивиста по ДНК

Уголовное дело по статье «Кража» в отношении 36-летнего мужчины после тщательного расследования направили в Михайловский районный суд Волгоградской области. Следователи МВД собрали достаточно доказательств вины вора-домушника, главным из которых стали следы ДНК, оставленные на местах преступлений.

Практически год, с 2019 по 2020-й, мужчина проникал в дома жителей Михайловки, сбивая навесные замки или разбивая окна. Пока владельцы отсутствовали, преступник находил ценные вещи, а также мог поужинать и поспать. Собственно, биологические следы на посуде и вывели на его след.

- В результате эксперты установили генотип следов пота и слюны мужчины, которые совпали по базе МВД с генотипом человека, ранее неоднократно судимого за тяжкие преступления, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Всего мужчину уличили в семи кражах, общий ущерб составил более 140 тысяч рублей. Среди похищенного были как драгоценные украшения, так и бытовая техника. Обвиняемому грозит 6 лет тюрьмы.