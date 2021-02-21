Школьники и учителя волгоградской гимназии №17 накормили питомцев «Дино»

В Волгограде и области насчитывается более 20 тысяч бездомных собак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Спасибо вам, ребята и педагоги МОУ «Гимназия № 17»! Подарки получены, доставлены и уже благополучно съедены», - поблагодарили волонтеры волгоградского приюта «Дино» неравнодушных школьников и их учителей, которые своими силами собрали несколько пакетов корма для бездомных собак.

Отметим, что дети из разных образовательных учреждений Волгограда принимают участие в акциях доброты, сами приезжают в приюты и проявляют заботу о братьях наших меньших. Это крайне актуально, ведь в регионе более 20 тысяч безнадзорных животных и несколько добровольных организаций, а на весь город-герой всего один центр отлова.

В «Дино» сейчас обитает около четырех сотен собак, ситуация с кормлением столь большого количества животных крайне непростая. Волонтеры своими силами и благодаря отзывчивым волгоградцам закупают полевые кухни, чтобы готовить пищу для собак. Из трех котлов приобрели только один.

- 300 литров хватает лишь на половину собак. Приготовление пищи для питомцев является крайне трудоёмким процессом, - поделились с «КП-Волгоград» зоозащитники. В приюте катастрофически не хватает инвентаря, и волонтеры просят волгоградцев о помощи. Подробности на официальной странице приюта «Дино».