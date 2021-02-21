В Волгограде внедорожник протаранил иномарку: двое в больнице

Водитель и пассажирка попали в больницу. Фото: Юлия Данильченко

За минувшие сутки на трассах Волгоградской области произошло три серьезных аварии, в которых пострадали четыре человека. Двое из них получили травмы в результате ДТП в Дзержинском районе города-героя 20 февраля.

Установлено, что около пяти часов вечера 44-летняя женщина за рулем «Тойота Рав-4» ехала по улице Казахстанской в сторону Шекснинской. Из-за невнимательности автоледи нарушила правила дорожного движения на перекрестке с улицей 51-ой Гвардейской Дивизии: не предоставила преимущество машине «Опель Астра». В итоге внедорожник на полной скорости врезался в иномарку, внутри которой находились 26-летний водитель и 25-летняя пассажирка.

- Водитель и 25-летняя пассажирка автомашины «Опель Астра» доставлены в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Отметим, что инспекторы ГИБДД, патрулировавшие в субботу, задержали 30 нетрезвых водителей, зафиксировали 727 нарушителей ПДД.