Снег и мороз: погода в Волгограде и области на 21 февраля

Идет последняя неделя зимы, а в Волгограде и области стоят морозы. Сегодня, 21 февраля, с самого утра будет небольшой снегопад, а в некоторых районах региона прогнозируют до -17 градусов. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Волгоградском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Помимо осадков в воскресенье в городе-герое ожидается переменная облачность.

В целом же погода будет безветренная. Как передают синоптики, лишь в отдельных муниципальных районах возможен западный ветер около четырех метров в секунду, местами – до девяти метров. При этом в регионе наблюдаются минусовые температуры, так что для прогулок в праздничные выходные одеваться лучше потеплее.

- Температура воздуха ночью -7...-12º, местами до -17º, днем 0...-5°, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. И напомнили: в случае ЧС необходимо позвонить на "101".