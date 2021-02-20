В День защитников Отечества в Волгограде прогремит выстрел Памяти

Выстрел Памяти прогремит в полдень. Фото: Андрей МИРЕЙКО

23 февраля, в День защитников Отечества, волгоградки будут поздравлять своих мужчин с праздником. Запланированы в Волгограде и несколько мероприятий (квадрабиатлон, выставки, концерты и прочее). И, конечно же, в этот день будут вспоминать главных защитников Сталинграда – тех, кто погиб на Мамаевом кургане. В их часть, уже по традиции, прогремит в Волгограде артиллерийский салют.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного коруга, два артиллерийских расчета 76-мм пушек ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны мотострелковой бригады ЮВО) произведут «Выстрел памяти» в 12.00 по московскому времени на мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы».

Надо сказать, что праздничный салют также запланирован на этот день. С нижней террасы набережной Волгограда будут палить из пушек времен войны и салютных установок. Начнется салют в 21.00.