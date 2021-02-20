Выясняют причины смерти девушки, чье тело нашли под мостом в Волгограде

Трагический инцидент произошел сегодня, 20 февраля, в Красноармейском районе Волгограда: погибла юная девушка, ее тело обнаружили под мостом Волго-Донского судоходного канала. По словам очевидцев, она свела счеты с жизнью.

«Моя мама увидела плачущую девушку на мосту. У нее явно были плохие намерения. Ее буквально сняли с ограждения два проходящих мимо парня. Мама подошла к ней и стала разговаривать, пытаясь отвлечь от глупых мыслей. Девушка жаловалась, что у нее никого нет и она никому не нужна. Мол, и парень ее бросил. Мама предложила ей пойти кофе выпить, но в этот момент ей позвонили. Она лишь на минуту отвлеклась, а девчонка уже бежала на мост. Спасти второй раз не успели», - рассказывают очевидцы происшедшего.

К сожалению, медикам, которые прибыли на вызов, оставалось лишь констатировать смерть молодой девушки. На вид ей примерно 17-18 лет.

На месте работают следователи и полиция. Устанавливаются обстоятельства случившегося.