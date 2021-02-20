В управлении капстроительства Волгоградской области новый начальник

Фото с сайта ГКУ ВО «Управление капитального строительства»

Сегодня, 20 февраля 2021 года, губернатор Волгоградской области назначил нового начальника в ГКУ ВО «Управление капитального строительства». Им стал Сергей Александрович Зайцев.

Как уточнили «КП-Волгоград» в управлении, Зайцев человек у них не новый: с 2018 года он занимал должность первого заместителя руководителя ГКУ «УКС».

Напомним, что в начале февраля Бочаров уволил бывшего главу управления Александра Сторожука. Временно исполнять обязанности руководителя поставили Евгения Панкина, который был замом у Сторожука. Но немногим позже Панкина утвердили на должность главы Госстройнадзора Волгоградской области. В итоге в управление капстроительства пришлось искать нового руководителя. Долго перебирать не стали и остановились на кандидатуре Сергея Зайцева.