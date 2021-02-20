Волгоградец, укравший данные клиентов банка, отделался условным сроком

Работал молодой человек коллектором. Фото соцсети.

Сегодня, 20 февраля 2021-го, Краснооктябрьский суд Волгограда вынес приговор 27-летнему Антону Бутурлакину, который торговал персональными данными клиентов Сбербанка. Его приговорили к 1,5 годам лишения свободы, правда, с примечанием – «условно». Да еще испытательный срок назначили в течение полутора лет.

Напомним, в жизни этот молодой человек работал коллектором в ООО «Национальная служба взыскания». А в сети под ником «Антон 2131» он торговал персональных данными должников – клиентов ПАО «Сбербанк России». Его поначалу пытались вычислить сотрудники службы безопасности банка, но после пришлось подключить полицию, которая и вышла на волгоградца. Его задержали 24 октября 2019-го. Как выяснилось, за проданные данные парень получил 60 тысяч рублей.

Известно, что Антон родом из Волгоградской области. Его отец работал прокурором Новоаннинского района, но уже давно ушел из надзорных органов, а сейчас трудится адвокатом. В сетях у коллектора было несколько страниц, где представляется то сотрудником полиции (были даже снимки в мундире), то аспирантом архитектурного вуза.

- За гражданским истцом признано право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства, - уточняют в пресс-службе волгоградского суда. - Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.