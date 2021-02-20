Карантин по бешенству ввели в трех районах Волгоградской области

Всех домашних животных привьют, заболевших - уничтожат. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В конце февраля еще в трех районах Волгоградской области обнаружили бешеных животных и ввели карантин по бешенству. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на приказ комитета ветеринарии, в опасной зоне оказались хутора Селиванов в Клетском и Котовский в Серафимовичском районе, а также село Ленинское в Николаевском.

Угрожаемой при бешенстве считается зона радиусом в один километр от границ сельского поселения, где обнаружено заболевшее животное. Ближайшие два месяца из этих сел нельзя вывозить кошек и собак. Также под запретом, выставки, продажа животных, натаскивание собак и отлов диких зверей. Всех домашних животных будут бесплатно прививать от бешенства, а заболевшие подлежат уничтожению.

Напомним, всего неделю назад карантин по бешенству ввели в трех райцентрах – Иловле, Ольховке и Даниловке, а также в хуторах Серафимовичского и Даниловского района.