«Ротор» проиграл соотечественникам Александра Хацкевича

Фото: СК "Ротор"

Российский футбол возвращается после зимней спячки. Уже в с субботы по понедельник проходят матчи 1/8 Кубка России, а «Краснодар» и вовсе уже сыграл матч Лиги Европы. «Ротор» же остается одним из последних, кто еще находится на сборах. Волгоградская команда возобновит сезон 26 февраля встречей Российской премьер-лиги с «Тамбовом». Эта игра, несмотря на финансовые проблемы тамбовчан, состоится. Ну а пока «Ротор» тренируется в турецком Белеке, где сегодня, 20 февраля, провел еще один контрольный матч. Сине-голубые сыграли с соотечественниками своего главного тренера Александра Хацкевича с «Торпедо-БелАЗ» из белорусского Жодино. Коллектив по итогам сезона 2020 года занял в своем чемпионате третье место.

«Ротор» вышел на матч в следующем составе: Йосип Чондрич, Сергей Макаров, Олег Кожемякин, Азат Байрыев, Данил Степанов, Иван Маевский, Евгений Песегов, Олег Алейник, Сергей Серченков, Зурико Давиташвили, Камиль Муллин. Волгоградцы должны были поражать ворота соперников в первом тайме, причем неоднократно. Но сине-голубые не смогли реализовать свои моменты. За что потом поплатились. Белорусы отвечали за счет контратак.

После перерыва Александр Хацкевич выпустил на поле вратаря Игоря Обухова, а также Дмитрий Вершков, Седрик Гогуа, Соломон Кверквелия и Дмитрий Шомко. По ходу второй половине еще вышли Николай Кипиани, Андрес Понсе, Владимир Медведь. К сожалению, второй тайм начался кошмарно для волгоградцев. Заметно активизировалась белорусская команда. На 53-й минуте «Торпедо» получило право на штрафной, с которого Андрей Хачатурян забил прямым ударом в девятку ворот. Автозаводцы начали давить, ловя сине-голубых на ошибках в обороне. И спустя 7 минут после быстрой атаки «Торпедо» Кверквелия срезал мяч в свои ворота. Однако надежду на спасение «Ротору» дал Понсе, который на 71-й минуте отквитал один мяч. Но больше голов в матче не случилось. Счет 1:2 – волгоградцы после фиаско с «Рубином» терпят второе поражение подряд на сборах.

Завершит «Ротор» подготовку к возобновлению РПЛ контрольной игрой с действующим чемпионом Казахстана «Кайратом» 23 февраля.