«Давай деньги или сожгу»: под Волгоградом мужчина ограбил офис микрозаймов

Фото МО МВД России «Камышинский»

В Волгоградской области вновь ограбили офис микрозаймов. Это уже далеко не первый случай. На этот раз «жертво» грабителя стала организация в Камышине. Случилось это еще 28 января, но полиция до сих пор не может найти преступника, поэтому обратилась за помощью к волгоградцам.

- 28 января примерно в 13.30 мужчина в камуфляже и в медицинской маске на лице зашел в офис микрозаймов, расположенный на улице Пролетарской. В руках у него была бутылка с жидкостью. Как потом оказалось, внутри был бензин. Угрожая поджечь офис, он потребовал у сотрудницы офиса отдать ему все наличные средства, имеющиеся в кассе. Похитив деньги, мужчина скрылся, - рассказывают подробности случившегося в полиции Камышина.

МО МВД России «Камышинский»

Украсть ему удалось 27 тысяч рублей. Преступник «засветился» на камеру видеонаблюдения, но пока правоохранителям не удается разыскать его. Полиция пообещала вознаграждение тому, кто предоставит сведения о разыскиваемом.

- Если у вас есть информация о личности и местонахождении подозреваемого, просим обратиться в МО МВД России «Камышинский» за вознаграждение. Анонимность гарантирована. Контактные телефоны; «02», 2-09-00, 902-385-83-83, 995-42480-70, - обращаются к волгоградцам в полиции.